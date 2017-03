Nederlander doet gooi naar kortste tranfser ooit: al na vier dagen en 82 minuten weg

Lander Verhoeven

8/03/17 - 13u11 Bron: AD

Derwin Martina © pro shots.

Of het de kortste transfer ooit is, is onduidelijk, maar lang hebben York City en Amsterdammer Derwin Martina niet van elkaar kunnen genieten. De Engelse club en Martina namen vanmiddag na vier dagen en 82 minuten al afscheid van elkaar. De reden voor het ontslag? "De speelwijze is niets voor mij"

Derwin tekende vrijdag een contract tot het einde van het seizoen bij York City, een club uit de zogenaamde National League, het vijfde niveau in Engeland. Bij de club, die voorlaatste staat, kwam de international van Curaçao transfervrij binnen. Derwin zat zonder club, nadat zijn contract bij het Finse Atlantis FC in het najaar van 2016 was ontbonden. De 22-jarige Amsterdamse verdediger was met een drietal ploeggenoten in opspraak geraakt vanwege matchfixing.



Vanmiddag kwam Derwin, die speelde voor Jong Ajax en RKC Waalwijk, in actie namens de reserves van York. Nadat hij in de 82ste minuut was gewisseld tegen Hartlepool (1-2) leverde Derwin direct zijn schoenen in. Volgens de voetballer was de speelwijze niets voor hem, zo zei hij vanavond tegen de York Press. "Het was heel pittig voor me vandaag. Ik ben gewend rechtsback te spelen in een 4-3-3-systeem, maar we speelden 5-3-2 en dat was nieuw voor me. Ik moest andere dingen doen met én zonder bal.''