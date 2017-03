Fan denkt dat hij Tinder-match heeft met tennisster Bouchard, maar zij haalt hem van zijn wolk

Door: redactie

8/03/17 - 13u14

De droom van Sam (rechts) werd al snel doorprikt. © kos.

Door enkele weken geleden op date te gaan met een fan, heeft Eugenie 'Genie' Bouchard duidelijk iets in gang gezet. Steeds meer mannen denken dat ze een kans maken om het hart van de 23-jarige Canadese tennisster te veroveren en één twitteraar dacht zelfs dat hij daar al voor een groot stuk in geslaagd was.



De fan genaamd Sam kon zijn geluk niet op toen hij een foto van Bouchard zag verschijnen op de populaire datingapp Tinder. "Ik sta op het punt om te matchen met Eugenie Bouchard", postte de man trots, maar niet veel later haalde de Canadese hem zonder medelijden van zijn wolk. "Haha, dat ben ik niet echt, hoor", schreef Bouchard, die een relatie heeft met de professionele Canadese ijshockeyer Jordan Caron (26).