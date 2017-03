Michy ging eens dagje shoppen en hij kwam tegen: een wereldster van formaat

Door: Glenn Bogaert

Het zijn niet de leukste tijden voor Michy Batshuayi. Terwijl zijn club Chelsea op kruissnelheid door de Premier League raast, moet de 23-jarige aanvaller zijn ontgoocheling verbijten op de bank. De Rode Duivel ligt niet in bovenste schuif bij de Italiaanse coach Antonio Conte en moet zich content stellen met (korte) invalbeurten en een sporadisch optreden in de bekercompetities.



'Batsman' doet er dan ook alles aan om zijn gedachten te verzetten en dan kan een dagje shoppen wonderen doen. En al zeker als je dan ook nog eens een absolute wereldster tegen het lijf loopt. Niemand minder dan Floyd Mayweather was zo sympathiek en gul om even op de foto te gaan met de ex-spits van Standard en Marseille. "Een dagje shoppen en kijk wie ik zomaar tegen het lijf liep! Floyd Mayweather is een echte inspiratie voor mij!"