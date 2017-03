Dat kloeke Rus in de wieg gelegd was om MMA'er te worden, bewees hij als kind al uitvoerig (en hoe!)

Door: Glenn Bogaert

Jong geleerd, is oud gedaan. Maar in het geval van Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov -probeer dat eens drie keer probleemloos na elkaar uit te spreken- heeft dat spreekwoord wel een beetje een onorthodoxe en bizarre dimensie. De Russische MMA-vechter leek als kind al helemaal in de wieg gelegd om zijn vechtkunstjes te tonen in de ring en dat bewees hij door in september 1997, hij had toen pas 9 kaarsjes uitgeblazen, een potje te worstelen met een beer. Geen gigantisch exemplaar weliswaar, maar toch.



Intussen is Khabib, kortweg voor de vrienden, uit het bouwjaar 1988, 28 jaar oud en is hij al vijf jaar actief binnen het UFC (Ultimate Fighting Championship). De meervoudige wereldkampioen in sambo moest afgelopen weekend in het UFC 209 aan de bak tegen Tony Ferguson. Alleen moest die langverwachte kamp bij de lichtgewichten geschrapt worden door een onverwacht ziekenhuisbezoek van Nurmagomedov. De Russische berenkrijger was ziek geworden nadat hij iets te radicaal had geprobeerd om gewicht te verliezen.