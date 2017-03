Italiaanse actrice probeert Dries Mertens en Napoli extra te motiveren met dit oneerbaar voorstel

Door: redactie

7/03/17 - 12u32

© kos.

Dries Mertens staat vanavond met Napoli voor het uur van de waarheid. De Italianen moeten in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League een 3-1 achterstand tegen Real Madrid zien om te buigen. Makkelijker gezegd dan gedaan en dus probeert Paola Saulino voor wat extra motivatie te zorgen.



De Italiaanse actrice belooft via Instagram de defensie van Napoli oraal te bevredigen als de ploeg geen goal slikt. Als Napoli twee keer scoort en zo zich kwalificeert voor de volgende ronde, wil ze dat doen voor het volledige stadion.



Het is trouwens niet de eerste keer dat Saulino met zo'n voorstel afkomt. Ze beloofde hetzelfde bij elke man die nee zou stemmen bij een referendum over de staatshervorming. Die belofte is ze naar eigen zeggen aan het nakomen.