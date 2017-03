Als Feyenoord straks géén kampioen wordt, zal dit beeld voor extra maagzuur zorgen bij Rotterdamse fans

Door: Glenn Bogaert

7/03/17 - 10u50

© Twitter Johan Boskamp.

© anp. © anp.

De titelstrijd in Nederland ligt weer een klein beetje meer open na de verrassende nederlaag van Feyenoord in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Een goal na welgeteld 48 seconden van ene Mathias Pogba, haast even prettig gestoord als zijn broer Paul, volstond om de leider in de Eredivisie de tweede nederlaag van het seizoen aan te smeren. Al had het ook helemaal anders kunnen aflopen zondag.



Niet alleen was er met nog een kwartier op de klok de flagrante bal over de doellijn die niet werd gezien door de arbitrage (daar kon u HIER al alles over lezen), er was ook nog eens een duidelijke handsbal die niet werd opgemerkt door scheidsrechter Danny Makkelie en zijn assistenten. Het was verdediger Sherel Floranus die bij het feliciteren van zijn doelman Roy Kortsmit zo onstuimig enthousiast was dat hij de hand zomaar op de bal legde. Penalty, ja toch? Of moet dit zomaar door de vingers gezien worden?