Fans van Orlando City nemen geblesseerde speler op de korrel met onrespectvol spreekkoor

Lander Verhoeven

6/03/17 - 14u52

Maxime Chanot © afp.

video De ex-Kortrijk-speler Maxime Chanot raakte gisteren geblesseerd tijdens het eerste duel van het nieuwe seizoen in de Major Soccer League in Amerika. De supporters van de tegenstander hadden echter geen medelijden en wouden dat hij van het veld ging.

De speler van New York City kreeg in de wedstrijd tegen Orlando City last van zijn knie en moest even afwachten of hij verder kon spelen. De fans van Orlando zagen de verdediger liever direct het voetbalveld verlaten en dat maakte ze duidelijk met de leuze: "Move bitch, get off the pitch!" (Beweeg bitch, ga van het veld!) Ondanks deze boodschap kon Chanot de wedstrijd uit spelen, maar verloor hij wel met 1-0.