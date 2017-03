Met zijn goal tegen Leicester breit Hull-speler Clucas vervolg aan deze straffe reeks

Sam Clucas. © photo news.

Veel hebben de spelers van Hull City dezer dagen niet om blij om te zijn. De Tigers blijven na de 3-1 nederlaag bij Leicester City van afgelopen zaterdag op een degradatieplek hangen en mogen zich stilaan opmaken voor tweede klasse. De enige die met een (kleine) glimlach rondloopt, is Sam Clucas. De 26-jarige Engelsman scoorde in het King Power Stadium het enige doelpunt voor Hull en breit daarmee een vervolg aan een indrukwekkende reeks.



Met zijn goal tegen Leicester City scoort Clucas al voor het vijfde jaar op rij in een andere en vooral betere competitie. Vijf jaar geleden begon de reeks bij vijfdeklasser Hereford United. Daarna scoorde hij voor Mansfield Town in de vierde én derde klasse. Toen hij ook vorig jaar de netten liet trillen in tweede klasse bij Chesterfield, versierde hij een transfer naar Hull City. Eergisteren prikte hij voor het eerst in de Premier League.