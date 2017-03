Zelfs handschoenen van 140 euro konden Cech niet helpen tegen Liverpool

Egon Van Nijverseel

Petr Cech verscheen aan de aftrap tegen Liverpool met een speciaal paar handschoenen. De handschoenen van Puma omvatten een deel van zijn onderarm en maken gebruik van een 'schijfsluiting-systeem'. Naast de technologie is ook de prijs echter om van achterover te vallen.

De Arsenal-doelman was al een opmerkelijk figuur tussen de doelpalen, met zijn kenmerkend helmpje op het hoofd. Nu voegde hij aan zijn uitrusting ook de gloednieuwe Puma evoDISC keepershandschoenen toe, met een waarde van 140 euro. Wat vooral speciaal is aan deze handschoenen is dat ze tot ver boven de pols komen en de doelman op die manier meer steun geven. De klassieke velcro is verdwenen en vervangen door een zogenaamd 'schijfsluiting-systeem'. Daar stopt het echter niet bij, want Puma voegde enkele verluchtingsgaten toe alsook extra versteviging voor het wegboksen van ballen.



Het prijskaartje van 140 euro is wel een pak duurder dan wat de doordeweekse amateurvoetballer zich kan veroorloven. Toch moeten zij niet te veel treuren, want dure handschoenen zijn ook niet het belangrijkste, bewees Cech: hij mocht zijn handschoenen tegen Liverpool vooral gebruiken om de bal na een doelpunt uit eigen doel te halen.