In Brazilië weten ze hoe je een aftrap optimaal benut en scoort

Lander Verhoeven

6/03/17 - 12u47

© Youtube.

video Mirray heeft in de derde klasse van de regionale competitie in het Braziliaanse Sao Paulo een ongelofelijke treffer gemaakt. De 23-jarige spelmaker trapte gisteren een aftrap in één keer binnen. In de Braziliaanse media pleiten ze er al voor dat dit doelpunt wordt geselecteerd voor de begeerde Puskas Award.