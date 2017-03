Man wint 18.000 euro met gratis weddenschap

Egon Van Nijverseel

6/03/17 - 10u53 Bron: Ladbible

Danny Murphy kon zijn ogen niet geloven. Met een gratis weddenschap, ter waarde van elf euro, won hij maar liefst 18.000 (!) euro. Hij zette het volledige bedrag in op een vijfvoudige weddenschap en het geluk stond duidelijk aan zijn kant.

De verleiding is bij iedereen ooit wel eens groot om een som geld in te zetten op een vrijwel onmogelijke weddenschap, om zo snel veel geld te verdienen. Gelukkig komt er om de zoveel tijd eens een gratis weddenschap langs, zodat je toch je kans kan wagen zonder iets te verliezen. Als dat gebeurt dan heb je twee mogelijkheden: A) Je denkt goed na over je weddenschappen en bouwt langzamerhand aan je kapitaal, of B) je zet het volledige bedrag in op een nagenoeg onmogelijke combinatie om snel een gigantisch bedrag te winnen.



Danny Murphy verkoos duidelijk optie B, met een vrij ambitieuze weddenschap tot gevolg. Hij wedde op de winst van vijf ploegen, waarbij beide ploegen in elke wedstrijd ook scoren. Zijn voorspelling kwam uit en hij was op slag 18.000 euro rijker. Murphy wilde tijdens de rust nog eieren voor zijn geld kiezen, maar gelukkig voor hem was dit niet mogelijk.