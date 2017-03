Zelden vertoond in het MMA: de 'helikopterguillotine'

Door: redactie

Onderstaande taferelen gingen door op een niet bepaald veelzeggend event ergens in Rusland, maar feit is wel dat deze beelden zich nu als een lopend vuurtje verspreiden. Aan het werk: Ajmal Atalwal, een Afghaan, tegen Krzysztof Golaszewski uit Polen. Op een gegeven moment in het gevecht ziet u hoe Atalwal zijn opponent in de klem heeft, waarna hij besluit om enkele toertjes op de molen te maken met de Pool. De actie, die al gauw de 'helikopterguillotine' mee kreeg, leverde de Afghaan de overwinning op.