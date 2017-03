Maakt Hollywoodactrice hier écht het gebaar dat iedereen denkt in richting van MMA-kolos?

Thomas Lissens

6/03/17 - 07u30

Theron (rechtsonder) lijkt uit te pakken met een obsceen gebaar. Of toch niet? © kos.

video

Het Poolse zwaargewicht Marcin Tybura versloeg afgelopen weekend de Braziliaan Luis Henrique op de UFC 209-meeting in Las Vegas. Maar het was niet de triomf van Tybura die na afloop de meeste aandacht kreeg. Hollywoodactrice Charlize Theron - een zelfverklaarde MMA-fan - was immers een opgemerkte gast in New York. De Zuid-Afrikaanse pakte na de kamp uit met een opvallende actie.



Een oplettende kijker zag hoe Theron met haar beide handen een obsceen gebaar leek te maken in de richting van Tybura na diens overwinning. Stak Theron effectief haar middelvingers op, was ze haar haren goed aan het leggen of probeerde ze haar oortjes uit de war te halen? Alleen zij zal het antwoord weten. Maar zeker is wel dat de eerste optie niet het beste idee is als je je op enkele meters van een MMA-zwaargewicht bevindt...