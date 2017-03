Feyenoord vorige week in zevende hemel door doellijntechnologie, maar vandaag gebeurde plots dit

Door: Glenn Bogaert

5/03/17 - 14u30

© Twitter Maarten Plevier.

Weet u het nog? Vorige week won Feyenoord op eigen veld de klassieker en topper tegen PSV met behulp van doellijntechnologie. Doelman Jeroen Zoet ging toen acht minuten voor tijd met de bal doodleuk over de doellijn zitten en ref Bas Nijhuis kende de Rotterdammers, via zijn horloge, geheel terecht de 2-1 toe. Maar de ene week is de andere niet want vandaag ging leider Feyenoord met 1-0 onderuit in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam na een doelpunt van ene Mathias Pogba (broer van...) na amper 48 seconden.



De rood-witten van Giovanni van Bronckhorst deden er alles aan om nog een punt uit de brand te slepen en dat leek ook te gaan gebeuren toen de bal een kwartier voor tijd over de doellijn caprioleerde na een voorzet van Jens Toornstra. Basacikoglu stond er met zijn neus op en schreeuwde moord en brand, maar ref Danny Makkelie gaf geen krimp. De herhaling gaf duidelijk aan dat de bal wel degelijk over de lijn was, maar het gebrek aan doellijntechnologie nekte Feyenoord dit keer. Te gek voor woorden zou je kunnen zeggen en dit zal de discussie nog wat extra aanwakkeren.