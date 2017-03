Benfica-supporters gooien stoel naar doelman: "Stel je voor dat ik mijn hoofd kwijt was"

Door: redactie

Benfica boekte gisteren op het veld van Feirense een krappe 0-1 overwinning en blijft zo ook na 24 speeldagen aan de leiding in de Primeira Liga met één puntje meer dan het Porto van Laurent Depoitre. Pizzi tekende kort voor de rust voor de enige treffer in een wedstrijd die ontsierd weer door een resem incidenten. Al voor de match liep het mis toen bezoekende supporters vuurwerk op het veld gooiden waardoor de partij met enkele minuten vertraagd werd. Ook tijdens de partij had de brandweer de handen vol om het bengaals vuurwerk op te ruimen.



De voorsprong voor Benfica bracht weinig soelaas. De Benfica-supporters braken daarna het Estádio Marcolino de Castro helemaal af en Feirense-doelman Vana ontsnapte maar nipt aan een drama. De Braziliaanse goalie kon een afgebroken stoeltje maar ternauwernood vermijden en kwam met de schrik vrij. Als bij wonder werd de partij gewoon uitgespeeld. Na afloop deed Vana wel zijn beklag bij het Portugese O Jogo: "Stel je voor dat ik mijn hoofd kwijt was. Ik had me vreselijk kunnen blesseren. Dat was nu gelukkig niet het geval. Maar het was vreemd om te zien dat de scheidsrechter weinig deed."