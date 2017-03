Speler bezorgt zijn coach een koude douche: "Dit is respectloos"

Door: redactie

5/03/17 - 09u48 Bron: NOS, FOX

© Twitter.

video

Ron Jans beleefde gisteren met PEC Zwolle een prima avond tegen Vitesse (3-1), maar kreeg na afloop toch een bijzonder koude douche. Één grapjas, nota bene iemand van zijn eigen team, gooide een enorme plas water over de Nederlandse trainer heen. "Iemand dacht een geintje uit te halen. Op het moment dit ik opstand, duwde een man op de dug-out waardoor er een enorme plens water over me heen kwam. Dat was zowel letterlijk als figuurlijk een hele koude douche", zei Jans na afloop bij NOS en FOX Sports.



"De spelers zullen het wel merken want deze trainer heeft geen humor. Ik heb net ook in de kleedkamer gezegd dat iedereen volgende week zijn vrije dag moet inleveren. Ik wil weten wie dit gedaan heeft en die wordt uit de selectie gezet. Dit is respectloos naar een trainer toe. De waarheid komt wel boven, want we gaan op zoek naar de dader. We hebben videobeelden, vingerafdrukken en kunnen zelfs een dna-analyse doen. Éen speler hoeft zich geen zorgen te maken voor de speurtocht van Jans naar de dader. "Het was in ieder geval niet Mustafa Saymak", wijst hij op de 1,69 meter lange maker van de 1-0. "Want die kan er niet bij."