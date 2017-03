Basketbalcoach verhindert eigenhandig dat spelertje owngoal maakt

Lander Verhoeven

video Grappige taferelen tijdens een jeugdwedstrijd in het basketbal in Amerika. Een jongetje kreeg de bal op de speelhelft van de tegenpartij en was compleet in de war. In plaats van te gooien naar de juiste ring, begon hij te dribbelen richting zijn ring. Zijn trainer liep dan maar zelf het veld op, om de owngoal tegen te houden.