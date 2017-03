Horrorblessure in Mexico: voetbalnop veroorzaakt diepe wonde aan enkel

Lander Verhoeven

4/03/17 - 16u35

© Twitter Club Pachuca.

video Hirving Lozano van Pachuca in Mexico heeft vrijdag een lelijke blessure opgelopen. Tijdens de wedstrijd tussen Tijuana en Pachuca viel Lozano na twaalf minuten uit. Bij een duel kwam de tegenstander Michael Orozco te laat en plantte hij zijn noppen op de enkel van de Mexicaan. Met deze gruwelijke beelden als resultaat.

De wedstrijd was nog maar even bezig of Hirving Lozano moest het veld al verlaten met een ambulance. De 21-jarige was sneller op de bal dan Michael Orozco. Met als gevolg dat de noppen van Orozco dwars door de huid van Lozano gingen. Die houdt hier een gapende wonde aan over en kon niet verder spelen. Je zag zijn sokken onmiddellijk rood kleuren van het bloed. De dader kwam weg met enkel een gele kaart. Ondanks de horrorblessure won Pachuca toch met 2-3 van Tijuana.