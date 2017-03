© kos.

video

Golfen is geen sport voor doetjes. Toch niets als je in het Amerikaanse Florida gaat spelen. Toen enkele amateurgolfers in het Seven Springs Golf and Country Club donderdagavond een balletje sloegen, zagen ze plots een alligator opduiken. Het reptiel had net zijn avondmaal gevangen en wandelde met een grote vis in de muil naar het water.