Sergio Romero ruilt bescheiden Fiat 500 in voor Lamborghini van €197.000

Egon Van Nijverseel

3/03/17 - 14u36 Bron: Dailymail

© getty.

Manchester United-doelman Sergio Romero rijdt niet langer rond in zijn bescheiden Fiat 500 Abarth. Hij kiest er nu voor om met een Lamborghini Gallardo ter waarde van 197.000 euro naar de training te rijden.

Hoewel hij de Fiat voorgoed op stal heeft gezet, koos hij er toch voor om ook zijn nieuwe wagen maagdelijk wit te houden. Het is de niet de eerste keer dat de Argentijnse international met een dure wagen gezien werd. Eerder werd hij ook al gezien aan het stuur van een dure Audi. Romero voegt zich met deze aankoop bij de andere spelers van het elftal van 'The Mancunians' die ook met zulke wagens rondrijden.



Nu hij zijn nieuwe sportwagen gekocht heeft, hoopt Romero om zijn team nog meer te helpen bij het winnen van trofeeën. Hij is sinds zijn komst naar Old Trafford tijdens de zomer van 2015 echter enkel een reservedoelman geweest. Hij stond dit seizoen slechts negen keer tussen de palen, aangezien Mourinho nog altijd David de Gea boven hem verkiest. Toch lijkt hij met zijn nieuwe aankoop te genieten van zijn verblijf in Manchester.