Noem het gerust een wonder dat ex-club Weiler na deze doodschop nog op speler zal kunnen rekenen

Door: redactie

2/03/17 - 20u29

Costa ging vol door op de enkel van Burki. © kos.

video

Een wedstrijd in de Zwitserse beker is gisteren ontsierd door een wel erg smerige overtreding. Sandro Burki, een middenvelder van René Weilers ex-club FC Aarau, stond in minuut 27 op het punt om de bal richting doel te trappen, toen Luzern-verdediger Ricarda Costa zijn enkel op schandalige wijze torpedeerde.



Burki moest naar de kant - Costa mocht als bij wonder op het veld blijven staan - en er werd gevreesd voor een beenbreuk. Maar in het ziekenhuis kwam de diagnose dat hij 'slechts' een zware enkelblessure had opgelopen. In een videoboodschap (zie onder) bood Costa inmiddels al zijn verontschuldigingen aan.



"De scheidsrechter had niet alleen een rode kaart moeten trekken, maar ook een penalty moeten toekennen", klonk het na de partij bij Aarau. Burki zal enkele weken buiten strijd zijn en bovendien verloor zijn team de wedstrijd ook nog met 3-5.