Keeper die club had verlaten "voor het geld" keert terug naar de oude stal. En daar wordt hij zo onthaald

Door: redactie

2/03/17 - 17u25

© Screenshot.

video

Sommige transfers in het voetbal kunnen vrij gevoelig liggen. Denken we maar aan de levensgrote 'Red or Dead'-tifo die de aanhang van Standard klaarhad toen Steven Defour er met Anderlecht kwam spelen. Gelukkig was de actie van de fans van het Mexicaanse Santos bij de terugkeer van doelman Agustín Marchesín toch iets ludieker. Marchesín verkaste naar América ("voor het geld", zo klonk het bij de Santos-fans), maar gisteren mocht hij in het kader van de Copa MX terugkeren naar de oude stal. In de video hieronder ziet u hoe zijn terugkeer (Marchesín is in het roze gekleed) door de thuisfans op passende wijze luister werd bijgezet...