Zweedse nationale vrouwenploeg vervangt spelersnamen door motiverende citaten op truitjes

Lander Verhoeven

2/03/17 - 15u09

© Twitter Magdalena Eriksson.

De Zweedse voetbalsters gaan hun voorbeeldfunctie nog beter vervullen. Zo gaan ze voortaan niet meer spelen met hun achternaam op hun truitjes, maar met inspirerende quotes zoals 'Believe in your damn self' (Geloof in je verdomde zelf) en 'Never look down on someone unless it is to help her up'. (Kijk nooit neer op iemand, tenzij het is om haar terug recht te helpen) Hiermee willen ze jonge meisjes motiveren en inspireren en aantonen dat alles mogelijk is.