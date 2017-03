"Hoe heb ik dát geflikt?", zo vraagt stellingbouwer annex keeper zich af na deze even gekke als geniale reflex

Door: redactie

2/03/17

video Peter Jeffries is de naam. In het dagelijkse leven is hij stellingbouwer, als hobby is hij ook doelwachter van Consett AFC (een ploeg uit de lagere Engelse klasse Northern League, Division One). En door zijn verrichtingen tussen de doelpalen van afgelopen dinsdagavond gaat Jeffries nu ook viraal.