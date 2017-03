Brute pech voor PSG: modder houdt treffer tegen

Lander Verhoeven

video Gisteren nam Paris Saint-Germain het in de beker op tegen tweedeklasser Niort. De wedstrijd werd gespeeld op het veld van Niort in erbarmelijke weersomstandigheden. Zo regende het heel de avond en dat maakte van het veld een grote modderpoel. Dit hebben ze bij PSG geweten. Zo bracht de modder nog voor de doellijn redding.

Lucas Moura zag dat het doel leeg was en schoot van ver. De keeper liep nog naar de bal, maar leek al verloren. Tot het slechte plein soelaas bracht. Door de modder binnen de grote baklijn viel de bal volledig stil op een meter van de doellijn en kon een verdediger hem uit eindelijk wegwerken. Brute pech voor de aanvaller van PSG. Toch was het maar uitstel van een tweede goal want Cavani zorgde een paar minuten later voor de 0-2 eindstand.