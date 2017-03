"Tijd om weer gelukkig te zijn!" Heeft Leon Bailey naast Genk ook zijn liefje in de steek gelaten?

Door: redactie

Het leek een bloeiende sprookjesrelatie, die tussen goudhaantje Leon Bailey en zijn 'Miss Fashion' en 'Miss Teen of the World 2016' Ines Van Uythem. Beide tortelduifjes pakten op Instagram geregeld groots uit met hun romance, maar wie nu een kijkje neemt op de accounts van Leon en Ines vindt amper nog een spoor van het gelukkige stel. Is er een kink in de kabel? Of nog veel erger?



Het lijkt er in ieder geval sterk op dat de 19-jarige Jamaicaan na zijn transfer naar het Duitse Bayer Leverkusen meteen ook alles heeft achtergelaten in ons land. Niet alleen RC Genk kampt met liefdesverdriet, hetzelfde lijkt voor Ines te gelden. Eén welbepaalde boodschap voedt de speculaties nog net dat tikkeltje meer: "Time to be happy again!" Dus: het is tijd om weer gelukkig te zijn/te worden. Dat laat weinig aan de verbeelding over en hetzelfde geldt trouwens voor het vergezellende kiekje...