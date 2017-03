Diego Costa blijft ongetwijfeld met verkoudheid zitten nadat Courtois hem op deze manier in de wind zet

Door: redactie

1/03/17 - 20u23

Thibaut Courtois is in eerste plaats natuurlijk een ballenpakker, maar de nummer één van de Rode Duivels en van Chelsea kan ook met de voeten aardig zijn plan trekken. Of wat dan gezegd van het héérlijke kunstje dat hij in onderstaande video laat zien? Voor de training vandaag op Cobham kuierden enkele Chelsea-spelers het oefenveld op, tot er ineens een bal kwam aanwaaien en Courtois en Diego Costa ervoor besloten te duelleren. Onze landgenoot kreeg het balbezit, waarna hij finaal uitpakte met een 'omgekeerde elastico', zoals dat dan in het jargon heet. Costa zelf bleef verweesd achter...