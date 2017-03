Zelden gezien, hoe deze heetgebakerde doelman z'n woede koelt na tegengoal

Door: redactie

1/03/17 - 17u36

video

Veel bijkomende info kunnen we hier niet bij verschaffen, maar wat we wel kunnen zeggen is dat de beelden (afkomstig uit een of andere amateurwedstrijde) voor zich spreken. Je ziet er hoe een speler in het geel mag aanleggen vanop de strafschopstip, maar daarbij de dwarsligger viseert. Gelukkig voor hem is een ploegmaat gevolgd om de bal via de paal binnen te duwen, en dan komen we bij de eigenlijke hoofdrolspeler: de doelman die de goal net slikte. Hij besloot zijn woede te koelen op de doelpaal door die enkele kopstoten en een mep te verkopen. Het hele doel begon daarbij te trillen. De hoofdpijn zal hij er ongetwijfeld gratis bovenop hebben gekregen...