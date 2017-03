Bale gaat Kompany achterna

Door: redactie

1/03/17 - 16u31

video

Gareth Bale is en blijft in de eerste plaats natuurlijk één van de grote sterren van Real Madrid en de Welshe nationale ploeg, maar naast het voetbal gaat de Welshman zich ook bezighouden met zaken doen. Zo staat hij namelijk op het punt een sportsbar te openen in Cardiff - zijn geboortestad. Het etablissement krijgt de naam 'Elevens Bar & Grill' mee, naar analogie met zijn rugnummer bij Real én bij de nationale ploeg. De video hieronder leert ons dat het nummer 11 ook verder nog zal worden gebruikt in het concept, bijvoorbeeld in de broodjes van de burgers. Hopelijk kent de krachtige flankaanvaller meer geluk dan Vincent Kompany, wiens twee sportsbars al snel de deuren moesten sluiten.



Hieronder de video die vertelt hoe het verhaal van 'Elevens' begon: