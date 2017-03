Je zal maar de voetballer zijn wiens WAG in deze opwindende pose thuis ligt te smachten naar béétje actie

Door: Glenn Bogaert

Jesé Rodríguez is een beetje van de radar verdwenen sinds hij niet meer in het shirt van Real Madrid te bewonderen is, maar intussen maakt zijn WAG veel goed. De Spaanse Aurah Ruiz geeft op Instagram maar wat graag een en ander bloot en in tegenstelling tot sommige media die het onlangs hadden over een breuk tusen beide tortelduifjes worden er nog altijd zoete broodjes gebakken ten huize van de 24-jarige flankaanvaller.



Afgelopen zondag 26 februari mocht de huidige huurling van UD Las Palmas (hij wordt uitgeleend door het Franse PSG) zijn verjaardag vieren en zijn wulpse Aurah had alvast voor een leuke verrassing gezorgd: een geïmproviseerd feestje. De kiekjes en bijbehorende lieve woordjes zijn alvast te bewonderen op het geliefkoosde sociale medium van de (bed)partner van Jesé Rodríguez en er is op haar persoonlijke (Instagram)account nog véél meer leuk fotomateriaal dat in het oog springt: