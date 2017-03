Deze waaghals durfde het aan om met truitje van 'verrader' Higuaín door de straten van Napels te kuieren

Door: Glenn Bogaert

1/03/17 - 14u05

Stel je voor: een fan van Anderlecht die met een truitje van paars-wit het centrum van Brugge gaat bezoeken of een fan van Club die er niks beters op vindt dan in blauw-zwarte outfit door de straten van Gent te paraderen. Te gek om los te lopen?



Wel, in Italië was er alvast een lefgozer die het aandurfde om met een truitje van Gonzalo Higuaín door de straten van Napels te wandelen. En dan nog eentje van Juventus en niet van zijn ex-club Napoli. Voor de kick of voor de gein? Wie zal het zeggen, maar het getuigt wel van de nodige branie.



Het resultaat? Dat kunt u natuurlijk al raden: de avontuurlijk aangelegde man kreeg tijdens zijn tocht door de Italiaanse thuisstad van onze Rode Duivel Dries Mertens heel wat negatieve reacties: hij werd à volonté bespot, bedreigd en beledigd. Bekijk hierboven het filmpje! Wat is het volgende? Een Anderlechtfan die met Adrien Trebel op de rug een dagje naar Luik trekt?