Speler van Newcastle scoort onbewust een prachtige maar vreemde goal

Lander Verhoeven

1/03/17 - 10u28

Diamé (links) en Pérez (rechts)vieren de overwinning © photo news.

video Gisteren vond de topper tussen Brighton & Hove Albion en Newcastle United plaats in de Engelse tweede klasse. Het duel voor de koppositie draaide uit op een 1-2 overwinning voor Newcastle. Tijdens deze wedstrijd maakte Mohamed Diamé een bizarre goal. Aan zijn reactie was duidelijk te zien dat de middenvelder het niet had verwacht om te scoren.