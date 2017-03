'De Mol' heeft ook Club Brugge in zijn greep: dit zijn de hoofdverdachten van de blauw-zwarte speurders

Thomas Lissens

1/03/17 - 08u00

Eline is de hoofdverdachte van Jelle Vossen. © kos.

video

Ook Bij Club Brugge volgen ze het populaire VIER-programma 'De Mol' duidelijk op de voet. Met Hans Vanaken en Jelle Vossen heeft Club bovendien ook twee echte Mol-speurders in zijn rangen. De twee offensieve krachten werden voor de camera gehaald voor een potje 'sMOLtalk'.



Vossen en Vanaken blikken terug op de aflevering van maandagavond en ze geven ook aan wie ze op dit moment als hoofdverdachte zien. "Bij de fietsproef zijn de twee vrouwen toch verrassend snel door het ijs gezakt", steekt Vossen van wal. "Vooral Eline, toch een politie-inspecteur, was minder sterk dan ik dacht. Zij en Davey zijn op dit moment mijn hoofdverdachten. En Eline heeft misschien wel een streepje voor, omdat zij voor heel weinig geld zorgt in de groepspot."



Vanaken noemt dan weer de naam van een provinciegenoot. "Sam blijft mijn hoofdverdachte", aldus de Limburger. "Gisteren miste hij een schakel om de fietsketting opnieuw te maken en het kan perfect dat hij die buiten beeld heeft weggegooid."