Hilarische lapsus van Boskamp leidt al snel tot gesprek over deze ravissante blondine

Thomas Lissens

28/02/17 - 18u00

© kos.

video

Jan Boskamp en (ploeg)namen, het zal nooit een geslaagd huwelijk worden. Gisteravond liet 'Bossie' zich tijdens 'Voetbal Inside' alweer betrappen op een stevige lapsus toen de praatgasten het over het Deense voetbal en FC Kopenhagen hadden. De club uit de Deense hoofdstad, in de Champions League nog in de poule van Club Brugge, is de volgende tegenstander van Ajax in de Europa League.



"Kopenhagen is de enige volwassen voetbalclub in Denemarken", etaleerde Boskamp zijn ruime voetbalkennis. "Een tijdje geleden had je ook 'Midgetland', de club die vaak gebruik maakt van statistieken." 'Midgetland', die kans liet presentator Wilfred Genee niet liggen. "FC Midtjylland, de club waar Rafael van der Vaart tegenwoordig op de bank zit?", klonk het, waarna het gesprek al snel over Estavana Polman, de vriendin van de Nederlandse middenvelder, ging.



Van der Vaart verhuisde vorige zomer naar Denemarken omdat Polman, een professionele handbalspeelster, bij de Deense club Esbjerg speelt. "Voor dat meisje was ik zelfs naar Alaska gegaan", liet Johan Derksen zich ook nog ontvallen.