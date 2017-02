Potje van scheidsrechter kookt over na talloze bedreigingen en hij knokt terug

Lander Verhoeven

28/02/17 - 17u00

© Twitter.

video In de derde klasse van het Spaanse jeugdvoetbal is zaterdag een wedstrijd tussen Atlético Dos Hermanas en U.D. Bellavista geëindigd in pure chaos. De scheidsrechter trok twee keer geel in enkele minuten tijd voor een speler van de thuisploeg. Dit was tegen de zin van de vader van die speler en die ging na de wedstrijd verhaal halen bij de ref. Hierdoor ontaardde de wedstrijd in een vechtpartij tussen de scheidsrechter en de supporters.