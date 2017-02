Carnaval in Rio zonder Neymar? Dan steelt zijn ondeugend liefje maar de show met haar achterwerk

Door: Glenn Bogaert

Wij hebben Aalst Carnaval, maar voor de grootste knotsgekke verkleedpartij en dito feestje moet je natuurlijk in het Braziliaanse Rio de Janeiro zijn. Van 24 februari tot 1 maart wordt er flink van jetje gegeven in het Zuid-Amerikaanse land van topvoetballers als Ronaldo, Ronaldinho en Neymar en uitgerekend laatstgenoemde moest afgelopen weekend verstek geven voor de festiviteiten in zijn thuisland.



De 25-jarige steraanvaller en dribbelaar van FC Barcelona moest zondag met zijn Catalaanse club vol aan de bak tegen Atlético Madrid en in tegenstelling tot in het verleden slaagde hij er dit keer niet in om net op tijd zijn vijfde gele kaart te pakken. Geen vrij weekendje dus voor de flamboyante flankaanvaller. Niet getreurd echter voor de (mannelijke) fans van Neymar want zijn vriendinnetje Bruna Marquezine was wél in vol ornaat van de partij. En de 21-jarige Braziliaanse schone gaf flink van jetje. Vooral met haar achterwerkmoves baarde de actrice/model heel wat opzien. Geniet hierboven gerust mee van de leuke beelden!