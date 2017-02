Conceição maakt account aan op Twitter om duidelijk te maken dat hij Leicester niet wil trainen

Lander Verhoeven

28/02/17 - 13u02

© afp.

Na het ontslag van Claudio Ranieri is Leicester City op zoek naar een nieuwe trainer. De ploeg had al een paar kandidaten op het oog, maar tot nu toe is er nog geen opvolger gevonden. Sérgio Conceição maakte op een wel heel ludieke manier duidelijk dat hij de job niet zag zitten.