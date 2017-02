Voetballer uit Belgische competitie heeft héél speciale manier om te tonen hoe graag hij zijn vrouw ziet

Door: redactie

Haalt KV Mechelen play-off 1 of wordt het nét niet? Zaterdag zullen we misschien al meer weten want dan kan 'Malinwa' zich met een thuiszege tegen Anderlecht (en als AA Gent punten laat liggen in Beveren) al verzekeren van de top-6, een historische prestatie zou het zijn voor de traditieclub. Of Mechelen tegen paars-wit een beroep zal kunnen doen op defensieve sterkhouder Uros Vitas is nog maar zeer de vraag. De 24-jarige Serviër viel afgelopen zondag tegen Standard uit met een knieprobleem en trekt vandaag naar de dokter.



Onze vriend Vitas, die kent u trouwens nog als de man die na zijn omgezette penalty tegen zijn ex-club AA Gent pertinent weigerde te juichen. Een gevoelmens zou je kunnen zeggen en dat geldt ook naast het veld, waar hij zijn vrouw Snezana en dochtertje Srna overlaadt met liefde en genegenheid. En zijn knappe wederhelft ziet hij zo graag dat hij haar gezicht liet vereeuwigen op zijn sportieve lichaam. Is dat geen originele manier om zijn onvoorwaardelijke liefde te betuigen? Uros Vitas showt het resultaat ook maar wat graag op Instagram.