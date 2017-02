Olympisch kampioene met financiële problemen haalt 200.000 euro uit verkoop medailles

Olga Korbut tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München. © ap.

Olga Korbut, een gewezen turnster van wereldklasse, heeft enkele van haar olympische medailles via een veiling te koop aangeboden. De 'Mus van Minsk', zoals Korbut werd genoemd, kampt met financiële problemen en verdiende met de verkoop ruim 200.000 euro.

Korbut schitterde op de Olympische Spelen van 1972 in München, waar ze voor de Sovjet-Unie drie keer goud en één keer zilver won. Vier jaar later voegde ze op de Spelen in Montreal een gouden en zilveren medaille toe aan haar collectie.



Via Heritage Auctions liet de 61-jarige Korbut drie medailles veilen die ze in '72 won, twee gouden en één zilveren. De derde gouden plak van München speelde ze kwijt na een diefstal. Volgens het veilinghuis leverde de verkoop ongeveer 217.000 euro op.



Korbut was de eerste turnster die erin slaagde een salto op de balk uit te voeren. De Wit-Russische, die in haar topjaren amper 38 kg woog (voor 1m50), woont thans in het Amerikaanse Arizona.