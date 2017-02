Lyon wil 15-jarige voetbalfan voor rechter slepen voor selfie

Door: redactie

Olympique Lyon wil een jonge supporter voor de rechtbank slepen. De 15-jarige Tom liep na affluiten van het thuisduel tegen Dijon (4-2) het veld op. Daar nam hij een selfie met twee van zijn idolen, Alexandre Lacazette en Memphis Depay.



Een actie die het bestuur van de Franse eersteklasser maar matig kon appreciëren. Lyon diende een klacht in tegen de jeugdige supporter. Het nummer vier in de Ligue 1 eist dat een rechter hem een boete oplegt voor zijn 'onbezonnen gedrag'. "Ik was gewoon dolgelukkig en heb niet nagedacht over mijn daden", zegt Tom.