Fans Atlanta United bewijzen dat niet alle clubliederen van hoogstaand niveau zijn

Lander Verhoeven

27/02/17 - 16u41

© Twitter Football Away Days.

video Atlanta United is een Amerikaanse voetbalclub die nog maar bestaat sinds 2014 en dat is er aan te merken. De fans in de MLS zijn nog volop bezig met de hele belevenis van het spelletje over te nemen.

Enkele Ultras van Atlanta wagen zich al aan een clublied met onderstaand resultaat. Ze maken gebruik van één van de bekendste voetbaldeuntjes en hier hebben ze dan nog eens een originele tekst opgeplakt:



"We are Atlanta. We are Atlanta."

"You better watch your mouth, you better watch your mouth."

"This is Atlanta. This is Atlanta."

"Gonna stomp you out. Gonna stomp you out."



Daarna is de inspiratie op en vulden ze de rest maar aan met tromgeroffel.