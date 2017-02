Vandalen maken zéér pijnlijke vergissing bij besmeuren van deze spelersbus

© Twitter The Independent.

Supporters van Crystal Palace zijn niet de slimste thuis. Dat bewezen ze vorig weekend met een vandalenstreek die volledig verkeerd uitpakte. De fans spoten graffiti op een teambus die geparkeerd stond in de buurt van Selhurst Park, de thuisbasis van Crystal Palace.



'Crystal Palace FC' stond er levensgroot in de rood-wit-blauwe clubkleuren op diverse zijden van de bus. De vandalen gingen ervan uit dat de bus toebehoorde aan Middlesbrough, de tegenstander van vorige zaterdag. Een zéér pijnlijke vergissing: het bleek de eigen spelersbus te zijn die door de graffiti was besmeurd. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de daders.



Crystal Palace won het duel tegen Middlesbrough, een cruciale match in de degradatiestrijd, met 1-0.