Zlatan heeft gevat antwoord klaar op lof van Pogba: "Mij gekocht? Ik kwam gratis. Jou hebben ze gekocht!"

Manchester United heeft met de League Cup zijn eerste prijs van het seizoen beet. Met dank aan Zlatan Ibrahimovic. De Zweed verloste de Red Devils gisteren tegen Southampton in de slotminuten (3-2). Na afloop stak Paul Pogba zijn bewondering voor Ibrahimovic niet onder stoelen of banken. "Dit is waarom we hem gekocht hebben", vertelde de Fransman. Zlatan kon zijn lach niet onderdrukken. "Gekocht? Ik kwam gratis. Jou hebben ze gekocht", repliceerde de Zweed.



Ibrahimovic en Pogba maakten deze zomer de overstap naar Old Trafford. De Zweed kwam transfervrij over van PSG, voor Pogba legde Manchester United bij Juventus rond de 110 miljoen euro op tafel.