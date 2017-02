Japanse legende Kazuyoshi Miura krijgt basisplaats op zijn 50ste verjaardag bij Yokohama FC

Lander Verhoeven

27/02/17 - 10u28

Kazuyoshi Miura © getty.

Kazuyoshi Miura stond gisteren in de basis bij zijn Japanse ploeg Yokohama FC. Dit lijkt niets bijzonder tot je zijn leeftijd weet. De spits mocht op zijn 50ste nog eens starten bij de tweedeklasser in Japan.

Miura mocht als verjaardagscadeau nog eens titularis zijn bij zijn club. De gewezen ster van het Japanse nationaal elftal maakte 65 minuten vol tegen Matsumoto Yamaga. Zijn ploeg won met 1-0. 'Koning Kazu' stopte in 2000 met zijn internationale carrière bij Japan. Hij verzamelde 89 caps en scoorde 55 keer. De 50-jarige Miura tekende begin januari nog een nieuw contract bij Yokohama. Hiermee is hij aan zijn 32ste seizoen als professionele speler bezig. Na omzwervingen in Europa bij het Italiaanse Genoa CFC en het Kroatische Dinamo Zagreb, zit hij sinds 2005 bij Yokohama. Vorig jaar stond hij nog 20 keer op het veld voor de club.