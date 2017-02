In de put na 'taartjesschandaal'? Shaw laat ontslag duidelijk niet aan zijn hart komen

© kos.

Het zijn al woelige dagen geweest voor Wayne Shaw. De 45-jarige Engelsman kwam na het eten van een taartje op de bank tijdens het FA Cup-duel tussen Sutton en Arsenal in het oog van de storm. De lijvige reservekeeper overtrad daarmee de gokregels van de FA en diende daarna noodgedwongen zijn ontslag in bij de vijfdeklasser.



Of Shaw daardoor nu in de put zit, is een ander verhaal. Op een bus vol fans van Southampton - Shaw is in zijn vrije tijd ook een grote supporter van de club - richting Wembley, kon hij wel lachen met de gezangen van zijn vrienden. Sterker nog, hij zweepte zijn makkers nog wat op toen hij een taartje naar boven haalde.



Na de match kon Shaw iets minder lachen. Southampton verloor de finale van de League Cup immers met 3-2 van Manchester United.