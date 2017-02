Doelman dankt zijn leven aan alerte tegenstander

Manu Henry

26/02/17 - 13u30

Het Tsjechische voetbal werd gisteren opgeschrikt door een voorval dat we liever niet zien op een voetbalveld. In de competitiewedstrijd tussen Bohemians 1905 en Slovacko kwam Martin Berkovec - de doelman van de thuisploeg - stevig in botsing met een ploegmaat. Beide spelers gingen na een flinke smak tegen de grond en vooral de doelman was er erg aan toe. Dat had ook Francis Koné in de gaten. De spits van Slovacko reageerde zonder boe of ba en redde het leven van de onfortuinlijke doelman, die zijn tong had ingeslikt.



Na afloop van de partij vertelde Koné dat het niet de eerste keer was dat hij zulke actie moest ondernemen: "Dit is al de vierde keer. Ik deed het eerder al in Thailand en twee keer in Afrika. Ik ga altijd onmiddellijk naar de speler in kwestie om te zien of hij zijn tong niet heeft ingeslikt."