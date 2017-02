Sutton moet noodgedwongen verdediger onder de lat zetten na ontslag taartjeskeeper Shaw

Door: redactie

25/02/17 - 20u37

Wayne Shaw. © getty.

Het ontslag van Wayne Shaw bij Sutton United heeft de trainer van de club al in de eerste wedstrijd na het incident voor een probleem gesteld. Nadat eerste keeper Ross Worner vanmiddag geblesseerd uitviel in het competitieduel met Torquay United moest noodgedwongen verdediger Simon Downer onder de lat gaan staan bij de vijfdeklasser.

Sutton, dat uitkomt op het vijfde niveau in Engeland, zit schijnbaar niet zo ruim in de keepers. Toen Worner al na een kwartier geblesseerd raakte, liet het gemis van Shaw zich dan ook meteen voelen. Bij gebrek aan een andere reservedoelman trok rechtsback Downer zijn keepershandschoenen aan en dat pakte wonderwel goed uit. Sutton won de uitwedstrijd met 2-3.



Shaw werd deze week wereldwijd bekend door nog tijdens het FA Cup-duel met Arsenal (0-2) een taartje naar binnen te werken. Die grap kwam hem echter duur te staan, want hij bleek daarmee de gokregels van de FA te hebben overtreden. Shaw had daarna geen andere keus dan zijn ontslag aan te bieden.