José '007' Izquierdo flitst voor het eerst als Gouden Schoen en viert dat zoals alleen hij dat kan

Door: Glenn Bogaert

24/02/17 - 21u27

© belga.

© photo news.

Tegen Lokeren en Westerlo had hij het lastig om te schitteren, maar vandaag tegen Zulte Waregem kregen we weer vintage José Izquierdo te zien. De 24-jarige Colombiaase flankaanvaller dartelde in de West-Vlaamse derby en topper als vanouds en prikte op het halfuur al de 3-0 tegen de touwen voor een oppermachtig Club Brugge. En vieren, deed hij dit keer niet met een zot dansje. 'Joske' kreeg van zijn ploegmaat en landgenoot Helibelton Palacios een zonnebril aangereikt en kon zo op een wel heel originele manier vakkundig de show stelen in Jan Breydel. Gek, gekker, Izquierdo! Voor blauw-zwart scoorden in een overweldigende eerst helft ook Ruud Vormer (2x) en Bjorn Engels. Volg de doelpuntenrijke topper tussen Club Brugge en Essevee HIER live! Izquierdo scoorde zijn laatste goal voor blauw-zwart in de thuismatch tegen Waasland-Beveren op 25 januari, toen hij de late 2-1 maakte.