17-jarig meisje slaat Ronaldinho met verstomming

Egon Van Nijverseel

24/02/17 - 16u38 Bron: Thesportbible

© kos.

video Veel mensen zouden nog niet normaal op een bal kunnen trappen wanneer Ronaldinho kijkt. Frans freestyle voetbaltalent Lisa Zimouche heeft hier duidelijk geen moeite mee. Sterker nog, ze doet er een paar schepjes bovenop.

Het 'voetbal-onderonsje' werd opgenomen met een verborgen camera in het Parc des Princes. Ronaldinho hield halt toen hij de skills van Zimouche zag. Op haar 15 won ze het World Female Panna kampioenschap en heeft meer dan 650.000 volgers op Instagram. Het filmpje met Ronaldinho verscheen zowel op haar Instagramaccount als op die van PSG. "Je bent echt heel goed, fantastich gedaan", zei Ronaldinho tegen haar terwijl hij haar een knuffel gaf. In het filmpje zie je dat hij duidelijk onder de indruk was.