Doet de naam Frank Leboeuf nog een belletje rinkelen? Wel, dit is Jade: zijn dochter

Door: redactie

24/02/17 - 11u41

© Instagram.

Frank Leboeuf. © photo_news.

Voor de doorwinterde voetballiefhebbers onder ons zal Frank Leboeuf ongetwijfeld geen onbekende zijn. De kale verdediger won in 1998 het WK met Frankrijk, om twee jaar later ook de oppergaai weg te kapen op het EK. In clubverband kende hij zijn grootste successen bij Chelsea met twee UEFA Cups, twee FA Cups en een League Cup, maar hij heeft dus blijkbaar ook nog een keer een parel van een dochter. Jade heet ze en ze komt vooral aan de kost als model. Ze woont momenteel in LA en beschrijft zichzelf op haar Instagrampagina (44.000 volgers) als "in Frankrijk geboren, met Spaans bloed en oneindig nieuwsgierige wereldreiziger."



Voor wie zich nog zou afvragen hoe het met Frank Leboeuf zelf is: hij vertoefde twee jaar in LA om er acteerlessen te volgen en intussen heeft hij ook al enkele rolletjes in films en series mogen spelen.